ВИДЕО | В страшном пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, 9 из которых — дети

В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 19 человек. Эту информацию мэр города Эрик Адамс подтвердил в беседе с телеканалом CNN в воскресенье, 9 января. По его словам, еще 63 человека пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии. Среди погибших — 9 детей, уточняет агентство AP со ссылкой на неназванного представителя властей.