Этап Кубка мира по двоеборью: Кристьян Ильвес занял четвертое место

Кристьян Ильвес прыгнул на 105 метров, набрал 138 очков и отправился на лыжню первым, второе место после прыжков с трамплина было у немца Теренса Вебера (137,2 очка), а третье — у австрийца Йоханнеса Лампартера (134,3 очка).

В лыжной гонке на 10 км эстонский двоеборец сумел удержаться в группе лидеров, на последней промежуточной отметке он был еще третьим, но финишировал все-таки в шаге от подиума: победителю — немцу Винценцу Гайгеру — Ильвес проиграл 11,2 секунды, вслед за Гайгером финишную черту пересекли Лампартер (+5,0 секунд) и Йоханнес Ридцек (+5,7).

В этом сезоне Ильвес повторил свой лучший результат — в ноябре на прошедшем в Финляндии этапе эстонский двоеборец также занял четвертое место.

Лучший результат Ильвеса за всю карьеру — второе место на этапе Кубка мира в Японии (2018 год).