Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году

"В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5 797 измерений по 106 астероидам и 31 комете", — говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17. "По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", — подчеркнули в Роскосмосе.

В сообщении отмечается, что среди прочих данных была передана информация по астероиду "Апофис", которая позволила уточнить параметры его орбитального движения. "Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — добавили в госкорпорации.