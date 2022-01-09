Власти Казахстана сообщили, что за время протестов в стране погибли 164 человека. А затем назвали публикацию этих данных технической ошибкой

В Алматинской области, по данным издания, погибли восемь человек, в Жамбылской области — 10, Кызылординской — 21 человек.

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель троих несовершеннолетних: 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки. Об этом сообщили в эфире местного государственного телеканала ”Хабар 24”, отмечает РИА Новости. При этом, по данным Sputnik Казахстан, подтверждена гибель только двоих детей в Астане.

Всего за помощью медиков, по данным телеканала, в ходе протестов обратились 2265 человек. Из них 1100 человек — в Алмате, 300 — в Алматинской области, по 200 — в Жамбылской и Кызылординской областях. На данный момент в больницах находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии — 83 человека.

Власти Казахстана впервые с начала протестов сообщили данные о погибших и раненых среди гражданского населения. Ранее стало известно о 18 погибших полицейских (позже МВД уточнило, что погибли 16 человек), двух погибших военных и 26 ”ликвидированных преступников”. По данным властей, пострадали 1,3 тысячи полицейских, сотрудников Нацгвардии, Минобороны и специальных органов Казахстана, 26 ”преступников” были ранены.

Позднее в Минздраве Казахстана заявили Orda.kz, что не распространяли сведения о погибших во время протестов. Первоначально эти данные появились в телеграм-канале, который ведет министерство информации и общественного развития. В этом ведомстве объяснили публикацию ”технической ошибкой”.