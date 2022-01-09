Ученые узнали о способности антител после COVID атаковать здоровые клетки

По их данным, после выздоровления от COVID-19 у человека наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Так, ученые выявили, что у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода находили в организме стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Такие антитела опасны и могут нанести существенный вред организму, резюмировали исследователи.

В июле специалисты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Лабораторной службы ”Хеликс” выяснили, что уровень антител IgG у переболевших коронавирусом пожилых людей выше, чем у перенесших инфекцию людей более молодого возраста.

Кроме того, исследователи заметили, что чем тяжелее перенесена болезнь, тем больше антител вырабатывается в организме.