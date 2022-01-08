В Латвии выявлено 1815 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов; в Литве - 3317 новых заболеваний и 16 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3317 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, со ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.
10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 2079 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 22,7 тыс. человек.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1044 человека, 96 из них — в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1032 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 539,8 тыс. человек, умерли — около 7,5 тыс. человек.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1815 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), пишет rus.delfi.lv.
Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших — двое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, остальные были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 735,3 до 824,7 случая. В последний раз этот показатель был выше отметки 800 в прошлом году, 19 ноября. Рост кумулятивного показателя в пятницу связан с тем, что две недели назад было Рождество, когда было проведено сравнительно мало тестов.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 702 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1113 человек были вакцинированы.
Вчера сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 286 841 жителей Латвии, 4650 пациентов с коронавирусом скончались.
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