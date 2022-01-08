В Латвии выявлено 1815 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов; в Литве - 3317 новых заболеваний и 16 смертей

10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 2079 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 22,7 тыс. человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1044 человека, 96 из них — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1032 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 539,8 тыс. человек, умерли — около 7,5 тыс. человек.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1815 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), пишет rus.delfi.lv.

Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших — двое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, остальные были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 735,3 до 824,7 случая. В последний раз этот показатель был выше отметки 800 в прошлом году, 19 ноября. Рост кумулятивного показателя в пятницу связан с тем, что две недели назад было Рождество, когда было проведено сравнительно мало тестов.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 702 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1113 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 286 841 жителей Латвии, 4650 пациентов с коронавирусом скончались.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.