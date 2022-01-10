Российские биатлонисты взяли золото сингл-микста. Эстония — 27-я

Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, совершив 12 промахов на огневых рубежах и пробежали один штрафной круг. В последний раз сборная России брала медаль или выигрывала сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место.

Вторыми стали Австрия (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) и третье место заняла Украина (Артем Тищенко и Дарья Блашко). Российская пара закончила гонку за 40 минут и 30 секунд. Австрийцы пришли на финиш с отставанием в 40 секунд.

Эстонию представляли Калев Эрмитс и Кадри Лехтла. Псоле первого этапа Эстония шла девятой, однако во время второго этапа Калев из-за неудачной стрельбы ушел на два штрафных круга. Лехтла тоже была вынуждена уйти на два штрафных круг и в итоге наши спортсмены показали 27-й результат и уступили лидеру 4 минуты 37 секунд.

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