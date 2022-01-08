Власти Казахстана заморозили тарифы на услуги ЖКХ на полгода

Министерство национальной экономики Казахстана заморозило тарифы на коммунальные услуги до лета 2022 года. Об этом сообщило ведомство.

”Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года”, — говорится в сообщении (цитата по ”РИА Новости”).

Речь идет о ценах на водоснабжение, отопление, газоснабжение и электричество, уточнили там.

Ранее наложить мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ на 180 дней предложил президент Касым-Жомарт Токаев из-за беспорядков в стране. Он также поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в том числе муку, хлеб, макаронные изделия, соль, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядину и курицу, молоко, картофель.

Кроме того, власти установили предельные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Именно из-за подорожания в два раза топлива в стране начались протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки.