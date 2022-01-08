Премьер-министр Финляндии: полное закрытие ресторанов не исключено

Премьер-министр Санна Марин прокомментировала объявленные в пятницу вечером рекомендации правительства, касающиеся новых ограничений.

В утренней телепередаче Yle Ykkösaamu Марин констатировала, что ситуация с эпидемией коронавируса вызывает беспокойство, так как омикрон-штамм очень легко распространяется и услуги здравоохранения находятся на грани.

Премьер-министр признала, что с помощью новых ограничений власти стремятся выиграть время для проведения вакцинации и сокращения случаев заражения. По словам Марин, остановить вирус уже не представляется возможным, но чем меньше будет случаев заражения — тем меньше пациентов, нуждающихся в госпитализации и тем меньше нагрузка на здравоохранение.

Выходом из сложившейся ситуации, как и ранее во время вспышек эпидемии, является сокращение контактов. В пятницу министры выдали региональным властям рекомендации, касающиеся дистанционного обучения и внешкольных занятий детей, закрытия помещений для общего пользования, а также сокращения графика работы ресторанов.

По словам Санны Марин, вполне возможно, что правительству придется в дальнейшем принять решение о полном закрытии ресторанов, если уже принятых мер будет недостаточно.

Политика безопасности в руках Финляндии



Помимо ситуации с коронавирусом, Марин также прокомментировала политику безопасности Финляндии.

– Финляндия сама решает по поводу своей внешней политики и политики безопасности. Тут не может быть двух мнений. Нас нельзя шантажировать, — заявила Марин.

Ее позиция не отличалась от озвученной ранее на этой неделе позиции президента Саули Ниинистё, согласно которой Финляндия не отказывается от опции подать заявление на вступление в НАТО.