Овечкин порадовал излечившуюся от рака девочку

На стадионе "Энтерпрайз-центр" проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой " Сент-Луис Блюз " принимал "Вашингтон Кэпиталз". Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

На эту игру приехала юная фанатка Райли, которая излечилась от рака. Она является персональной фанаткой русского нападающего Александра Овечкина. Во время разминки перед началом матча с "Сент-Луисом"девочке удалось сфотографироваться с кумиром.