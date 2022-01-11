Хоккей
11.01.2022, 11:10

Овечкин порадовал излечившуюся от рака девочку

 
Alex Ovechkin
ФОТО: REUTERS

Звезда "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин исполнил мечту маленькой фанатки, которая победила рак. Юная фанатка Райли приехала на матч поддержать своего любимого хоккеиста и нарисовала плакат с желанием сфотографироваться с Овечкиным. Александр не остался в стороне и порадовал юную болельщицу совместным фото.

На стадионе "Энтерпрайз-центр" проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой "Сент-Луис Блюз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

На эту игру приехала юная фанатка Райли, которая излечилась от рака. Она является персональной фанаткой русского нападающего Александра Овечкина. Во время разминки перед началом матча с "Сент-Луисом"девочке удалось сфотографироваться с кумиром.

"Поддержите Райли, которая победила в своей двухлетней борьбе с раком и сегодня вечером отправилась из Айовы в Сент-Луис, чтобы посмотреть на своего любимого игрока! В довершение всего она сфотографировалась с Великой Восьмёркой во время разминки", — говорится в сообщении на официальной странице "Вашингтона" в "Твиттере".
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