Овечкин порадовал излечившуюся от рака девочку
Звезда "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин исполнил мечту маленькой фанатки, которая победила рак. Юная фанатка Райли приехала на матч поддержать своего любимого хоккеиста и нарисовала плакат с желанием сфотографироваться с Овечкиным. Александр не остался в стороне и порадовал юную болельщицу совместным фото.
На стадионе "Энтерпрайз-центр" проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой "Сент-Луис Блюз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
На эту игру приехала юная фанатка Райли, которая излечилась от рака. Она является персональной фанаткой русского нападающего Александра Овечкина. Во время разминки перед началом матча с "Сент-Луисом"девочке удалось сфотографироваться с кумиром.