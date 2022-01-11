Первый эстонский футболист в Суперлиге Швейцарии

Карол Метс, перебравшийся осенью в болгарский клуб "ЦСКА София", продолжит свою карьеру в швейцарской Суперлиге. Он подписал контракт с "Цюрихом" до лета 2024 года.

"В лице Метса мы получили в свою команду физически сильного центрального защитника, который также имеет опыт игры на международном уровне. Его характер и агрессивность должны усилить нашу защиту и дать команде дополнительные возможности", — прокомментировал спортивный директор клуба Маринко Юрендич.

В СМИ Метса ранее связывали с топ клубом Кипра "АПОЭЛ" и швейцарским лидером "Цюрихом". Метс недавно дал более длинное интервью "Eesti Päevaleht", но тогда никак не прокомментировал слухи. "Давайте просто скажем, что приезд в Европу и хорошие показатели изменили мою позицию на рынке. В результате многие футбольные клубы заинтересовались мной", — вот все, что он мог сказать об этих историях.

Рост Метса 191 см, он начал свою карьеру в "Тулевик" из Вильянди, откуда в 2011 году перешел во "Флору". Среди иностранных клубов ранее он представлял норвежский "Викинг", нидерландский "НАК Бреда", шведский "АИК" и представителя Саудовской Аравии "Аль-Иттифак".

"Цюрих" лидирует в швейцарской премьер-лиге, опережая "Янг Бойз" и "Базель" на восемь очков. "Цюрих" — 12-кратный чемпион Швейцарии, последний титул команда выигрывала в 2009 году. В Европе "Цюрих" дважды выходил в полуфинал Кубка европейских чемпионов в 1964 и 1977 годах.

