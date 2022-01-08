Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

Масимов и другие люди подозреваются в государственной измене, цитирует заявление службы Sputnik Казахстан.

Еще два дня назад, 6 января, Масимов был помещен в СИЗО, следует из сообщения.

КНБ начало досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с лишением гражданства или без такового).

В разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы Масимов лишился поста главы КНБ. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой комитета Ермека Сагимбаева. До этого 55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Казахстана.

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром — сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года. Он генерал-лейтенант национальной безопасности.

О место нахождении бывшего президента Назарбаева ничего неизвестно с конца декабря, когда он ездил в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. После протестов, начавшихся в Казахстане 2 января, сохранивший большое влияние в стране экс-президент не сделал ни одного заявления. Накануне пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что тот якобы провел телефонный разговор с Назарбаевым.

Отправив в отставку Масимова с поста главы КНБ, президент Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, которым до сих пор руководил бывший глава государства. Этот пост был закреплен за ним пожизненно.

СМИ ранее обсуждали версии о том, что окружение Назарбаева могло быть заинтересовано в беспорядках, которые могли бы подорвать позиции Токаева, занявшего пост президента в марте 2019 года.