Люди везде одинаковые, что в тринадцатом округе Парижа, что в Килинги-Нымме: кинокритик пришел к необычному выводу после просмотра нового французского фильма(5)
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов рассказал в своем блоге "Kinoptikum" о том, что представляет собой такой поджанр, как кино про города, и почему новый фильм ”Париж, 13 округ” достоин внимания.
Есть такой отдельный поджанр кино — кино про города. Часто они организуются во всевозможные киноальманахи вроде "Раквере, я люблю тебя”, но бывают и отдельные фильмы, что, впрочем, не мешает им быть построенным примерно по тому же принципу.
Как лучше всего можно описать город, особенно в кино? Как известно из одного источника, город живёт счастьем своих людей, поэтому да, лучший способ показать жизнь города — через истории его жителей. Какие истории не заставляют нас — зрителей — сильно отвлекаться от идеи города, уходить в философские дебри, думать о разных вечных вопросах? Правильно, истории о любви на фоне городского пейзажа. Ну, или шире, об отношениях вообще.
Истории эти могут совсем не пересекаться, как происходит в упомянутых киноальманахах или пересекаться по касательной, как происходит в новом фильме Жака Одиара ”Париж, 13 округ”. Одиар пошёл чуть дальше своих коллег по альманахам, и признался в любви даже не к целому Парижу, а к его маленькой части, одному конкретному городскому округу (что во вселенной киноальманахов, наверное, приравнивается к чему-нибудь вроде ”Ыйсмяэ, я люблю тебя”). И рассказывает он истории отношений четырёх разных персонажей, один из которых, единственный мужчина из главных героев, заходит в обе истории любви в разных качествах.
Потому что, в общем, всё просто. Это две истории любви, причём, проспойлерю, обе со счастливым концом. Обе не самые обычные, обе сильно связаны с сексом, но не как элементом и составной частью этой любви, а как процессом, в разных степенях эту любовь окружающим, что ли. В первой истории он, как это ни странно, становится триггером недопонимания персонажей, во второй, наоборот, объединяет двух героинь без того, чтобы он физически между ними происходил.
И всё это на фоне тринадцатого округа, про который я особенно ничего не знаю, и который Одиар как таковой и не показывает, никаких особенных планов архитектуры или ещё чего-либо подобного в фильме нет. Просто люди с их отношениями, особенностями и странностями, которых хватает. И не имеет, наверное, никакого значения, в каком конкретно округе Парижа, да даже и вообще в каком городе они живут. Такие истории, пожалуй, могли произойти в любом европейском городе. Потому что если подобные фильмы и альманахи и имеют какую-то мораль или там заложенный посыл, то они заключаются исключительно в том, что люди везде одинаковые, что в тринадцатом округе Парижа, что в Килинги-Нымме. Они любят и ненавидят, они заботятся и пренебрегают, они разговаривают и молчат, они ходят и бегают.
И тем не менее — зачем-то же такие фильмы называются именно теми топонимами, которыми они называются. Значит, всё-таки что-то в новом фильме Одиара есть эксклюзивно парижское, особенно пахнущее тринадцатым округом. И часть очарования подобных фильмов (а они, бесспорно, очаровательны) как раз в том и заключается, что в те места, о которых они рассказывают, большинство из их зрителей никогда не попадёт. А если и попадёт, то ничего не почувствует. А если и почувствует, то не свяжет с просмотренным когда-то фильмом. Даже несмотря на то, что в оригинальном его названии ”13 округ” написан маленькими буквами и представляет из себя уточняющий подзаголовок.
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