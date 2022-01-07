Люди везде одинаковые, что в тринадцатом округе Парижа, что в Килинги-Нымме: кинокритик пришел к необычному выводу после просмотра нового французского фильма

Есть такой отдельный поджанр кино — кино про города. Часто они организуются во всевозможные киноальманахи вроде "Раквере, я люблю тебя”, но бывают и отдельные фильмы, что, впрочем, не мешает им быть построенным примерно по тому же принципу.

Как лучше всего можно описать город, особенно в кино? Как известно из одного источника, город живёт счастьем своих людей, поэтому да, лучший способ показать жизнь города — через истории его жителей. Какие истории не заставляют нас — зрителей — сильно отвлекаться от идеи города, уходить в философские дебри, думать о разных вечных вопросах? Правильно, истории о любви на фоне городского пейзажа. Ну, или шире, об отношениях вообще.

Истории эти могут совсем не пересекаться, как происходит в упомянутых киноальманахах или пересекаться по касательной, как происходит в новом фильме Жака Одиара ”Париж, 13 округ”. Одиар пошёл чуть дальше своих коллег по альманахам, и признался в любви даже не к целому Парижу, а к его маленькой части, одному конкретному городскому округу (что во вселенной киноальманахов, наверное, приравнивается к чему-нибудь вроде ”Ыйсмяэ, я люблю тебя”). И рассказывает он истории отношений четырёх разных персонажей, один из которых, единственный мужчина из главных героев, заходит в обе истории любви в разных качествах.

Потому что, в общем, всё просто. Это две истории любви, причём, проспойлерю, обе со счастливым концом. Обе не самые обычные, обе сильно связаны с сексом, но не как элементом и составной частью этой любви, а как процессом, в разных степенях эту любовь окружающим, что ли. В первой истории он, как это ни странно, становится триггером недопонимания персонажей, во второй, наоборот, объединяет двух героинь без того, чтобы он физически между ними происходил.