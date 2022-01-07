Россиянин победил в спринте на Кубке мира по биатлону. Эстонец Цахкна - 17-й

Сегодня в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира. Он допустил один промах и показал время 27.00,8, и на 6,5 секунды опередил француза Эмильена Жаклена, зашедшего на два штрафных круга. Бронза – у норвежца Стурлы Легрейда (1 промах), проигравшего лидеру 15,1 секунды.

”Получилось хорошо потренироваться в праздники, выпал буквально один день. Сегодня доволен, с такой погодой даже один промах — это не четверка, а четыре с плюсом. Главное, на трассе было действительно легче.

Отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам, это помогает. Перед гонкой мы шутили: будет подходить на стойку любой спортсмен и будет стоять в очереди, чтобы попасть на 30-ю установку. Но мне повезло, что Долль ушел чуть дальше, а у меня освободилась 30-я. Тем не менее порыв был очень сильный на все пять выстрелов, было очень тяжело." — сказал Логинов в эфире Матч ТВ.

Лучшее время среди эстонских спортсменов показал Рене Цахкна, без единого промаха на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами он занял 17-е место, и попал в гонку преследования, которая пройдет в воскресенье.

Кубок мира продолжится женской спринтерской гонкой. Начало - в 15.15.

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