Нападающий сборной Эстонии по футболу перешел в шведский топ-клуб

Шведская газета "Expressen" пишет, что клуб покинули два нападающих: Робин Зедер и Колбейнн Сигторссон и, по утверждению источника, на их замену придет Сорга.

Спортивный директор клуба Понтус Фарнеруд отказывается комментировать достоверность информации, но весьма вероятно, что эстонец, выступающий сейчас в голландской премьер-лиге, вскоре сменит чемпионат. Однако шведы должны договориться с "Ди Си Юнайтед", так как нападающий играет в Нидерландах на правах аренды.

Сорга, перешедший из "Флоры" в американский "Ди Си Юнайтед" в 2019 году примерно за 450 000 евро, в этом сезоне представлял цвета голландского "ВВВ-Венло", за который провел 11 матчей и забил три гола.

"Гётеборг" является 18-кратным чемпионом Швеции, а также дважды выигрывал Кубок УЕФА. В прошлом сезоне чемпионат Швеции "Гётеборг" завершил на 8 месте.

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