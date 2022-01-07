Кто быстрее на зимней картинговой трассе — Георг Линнамяэ или Урмо Аава?

По словам основателя ELMO Rent, цель мероприятия в том, чтобы прикоснуться к технологическим границам. Управляемые дистанционно автомобили уже не нечто фантастическое, предприятие планирует также вывести на улицы более 20 автомобилей.

Во время гонок по картинговой трассе на дистанционно управляемом автомобиле возник интересный соревновательный момент — виртуальные гонщики, так сказать, попробовали себя против реальных раллистов. Контроль автомобиля был проведен полностью по сети 4G из помещения, из соображений безопасности в автомобиле сидел также водитель-испытатель. Соревноваться могли все желающие. На месте были как профессиональные виртуальные раллисты, так и новые и старые гонщики. Если раллист въезжал в снежный завал — ничего страшного! Автомобиль вытаскивали, и заезд продолжался!

Для многих это был совершенно новый, первый опыт — на экране, как будто в компьютерной игре, управлять реальным автомобилем. Соревновательный момент, кончено, был — результаты прохождения трассы все же записывали — но соревнование проходило в дружеской атмосфере, и, например, целью Урмо Аава было сперва вообще пройти трассу.

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Смотрите моменты соревнований:

