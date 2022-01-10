В среду в Таллинне стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Приедут все звезды(1)
C 12 по 16 января в ледовом холле "Тондираба" состоится чемпионат Европы по фигурному катанию.
Таллинн ожидает приезда более 160 лучших европейских фигуристов. Цвета эстонского флага будут защищать Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус в женском катании, Арлет Леванди в мужском, а также дуэт Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко в танцах на льду.
Турнир в "Тондираба" — отличный шанс увидеть главных звёзд европейского и эстонского фигурного катания, а также будущих медалистов Олимпийских Игр 2022 в Пекине. В том числе женскую сборную России: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне во второй раз. 12 лет назад соревнования проходили на льду "Саку Суурхалль". В этот раз помимо эстонской столицы, на проведения ЧЕ претендовали: финские города Эспоо и Хельсинки, столица Болгарии София, британский Шеффилд, а также чешская Острава.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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