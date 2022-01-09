"Мигрень — это не просто головная боль". Эстонский фармацевт рассказал, кто в группе риска, каковы симптомы и методы лечения

По словам фармацевта интернет-аптеки Benu Трийн Хирвлаан, точная причина мигрени до сих пор вызывает споры среди исследователей. ”Мигрень все чаще считается генетическим заболеванием — сбоем в работе головного мозга, который временно влияет на нервные сигналы и кровеносные сосуды мозга”, — приводит Хирвлаан возможное определение этого синдрома.

Мигрень с аурой и без

В случае мигрени основное различие заключается между мигренью без ауры и мигренью с аурой. ”Основным признаком самой распространенной мигрени без ауры является сильная боль, которая обычно ощущается с одной стороны головы. Боль сильная, пульсирующая и усиливается, когда вы двигаетесь, и поэтому мешает повседневной деятельности человека”, — объясняет фармацевт, добавляя, что боль с обеих сторон головы, затрагивающая шею и лицо, возникает реже. ”Помимо пульсирующих головных болей, распространенными симптомами мигрени без ауры являются тошнота, рвота, головокружение, боязнь света и звука, и повышенная чувствительность к запахам”

”Мигрень же с аурой, может начаться с нарушения зрения — например, в глазах рябит или начинается головокружение, что приводит к ограничению поле зрения человека или зрение частично нарушается, после чего следуют симптомы, похожие на аурную мигрень”, — описывает Хирвлаан.

Лечение может предотвратить или смягчить приступы мигрени

Аптекарь объясняет, что при мигрени используются лекарства с разными механизмами действия, чтобы предотвратить приступ мигрени, повлиять на кровоснабжение мозга и облегчить боль. ”Чтобы предотвратить приступ мигрени, используются повседневные лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства от эпилепсии, а также лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Новые способы предотвращения мигрени — это биологические препараты и инъекции ботулотоксина”, — перечисляет Хирвлаан варианты лечения мигрени.