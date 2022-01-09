"Мигрень — это не просто головная боль". Эстонский фармацевт рассказал, кто в группе риска, каковы симптомы и методы лечения
По словам фармацевта интернет-аптеки Benu Трийн Хирвлаан, точная причина мигрени до сих пор вызывает споры среди исследователей. ”Мигрень все чаще считается генетическим заболеванием — сбоем в работе головного мозга, который временно влияет на нервные сигналы и кровеносные сосуды мозга”, — приводит Хирвлаан возможное определение этого синдрома.
Мигрень с аурой и без
В случае мигрени основное различие заключается между мигренью без ауры и мигренью с аурой. ”Основным признаком самой распространенной мигрени без ауры является сильная боль, которая обычно ощущается с одной стороны головы. Боль сильная, пульсирующая и усиливается, когда вы двигаетесь, и поэтому мешает повседневной деятельности человека”, — объясняет фармацевт, добавляя, что боль с обеих сторон головы, затрагивающая шею и лицо, возникает реже. ”Помимо пульсирующих головных болей, распространенными симптомами мигрени без ауры являются тошнота, рвота, головокружение, боязнь света и звука, и повышенная чувствительность к запахам”
”Мигрень же с аурой, может начаться с нарушения зрения — например, в глазах рябит или начинается головокружение, что приводит к ограничению поле зрения человека или зрение частично нарушается, после чего следуют симптомы, похожие на аурную мигрень”, — описывает Хирвлаан.
Лечение может предотвратить или смягчить приступы мигрени
Аптекарь объясняет, что при мигрени используются лекарства с разными механизмами действия, чтобы предотвратить приступ мигрени, повлиять на кровоснабжение мозга и облегчить боль. ”Чтобы предотвратить приступ мигрени, используются повседневные лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства от эпилепсии, а также лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Новые способы предотвращения мигрени — это биологические препараты и инъекции ботулотоксина”, — перечисляет Хирвлаан варианты лечения мигрени.
”В случае приступа мигрени можно применять лекарства, которые влияют на кровоснабжение кровеносных сосудов головного мозга — такие как суматриптан, а для облегчения боли берутся наиболее часто используемые обезболивающие — такие как ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, декскетопрофен, напроксен” — рассказывает Хирвлаан.
Она подчеркивает, что очень важно принимать правильную дозу лекарства, чтобы контролировать свою боль, поэтому необходимо обсудить с врачом лечение мигрени. Фармацевт подчеркивает, что каждому, кто подозревает у себя мигрень, следует обратиться к врачу. Сначала нужно пойти на прием к семейному врачу, который при необходимости направит уже к неврологу.
Женщины и носители гена мигрени подвергаются наибольшему риску
”Генетическая передача мигрени была изучена, и в некоторых типах мигрени были обнаружены генные мутации, которые могут вызывать заболевание. Поэтому те, чьи родители и предки страдали мигренью, подвергаются наибольшему риску заболевания”, — объясняет Хирвлаан генетическую природу болезни. Мигрень также чаще встречается у женщин и связана с колебаниями уровня женского полового гормона эстрогена и менструального цикла.
Дневник боли помогает определить причины приступа боли
По словам фармацевта, приступ мигрени может быть спровоцирован множеством факторов — такими как определенные продукты, напитки, стресс, мигающий свет, громкие звуки или вынужденная поза. ”У каждого пациента разные триггеры, поэтому я рекомендую тем, кто страдает мигренью, вести дневник головной боли. Дневник боли помогает найти связи с факторами, вызывающими боль, и, зная и избегая их, можно предотвратить приступ мигрени”, — подчеркивает Хирвлаан важность дневника боли в определении индивидуальных триггеров боли.
Кроме того, по словам фармацевта, приступ мигрени могут помочь предотвратить некоторые методы релаксации и физиотерапия, снижающие напряжение в шее и спине.