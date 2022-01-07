Экс-тренер сборной России назвал слова, которые он запретил говорить игрокам своего нового клуба

”Забываем слово ”проблема”. Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам ”пожалуйста”. И никогда не говорите мне: ”Тренер, пожалуйста”, — сказал Черчесов в видео, которое опубликовано на YouTube-канале венгерского клуба.

Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира — 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы — 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.