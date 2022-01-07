07.01.2022, 11:10
Экс-тренер сборной России назвал слова, которые он запретил говорить игрокам своего нового клуба
Фото: Scanpix
Главный тренер венгерского ”Ференцвароша” Станислав Черчесов назвал слова, которые он сразу же запретил говорить своим подопечным.
”Забываем слово ”проблема”. Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам ”пожалуйста”. И никогда не говорите мне: ”Тренер, пожалуйста”, — сказал Черчесов в видео, которое опубликовано на YouTube-канале венгерского клуба.
Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира — 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы — 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.
В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.