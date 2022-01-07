Первая страна отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине

”Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника”, — сказано в заявлении КНДР.

В начале сентября прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Северную Корею до конца 2022 года за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года. ”Они нарушили [Олимпийскую] хартию, не выполнили своих обязанностей”, — пояснил президент МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции.

Глава МОК также отметил, что во время отстранения НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку и реализацию программ МОК. «Если спортсмены из КНДР смогут пройти отбор на Олимпийские игры в Пекине, исполком МОК примет соответствующее решение относительно этих атлетов», — добавил Бах.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, ряд стран уже заявили о дипломатическом бойкоте соревнований, напоминает РБК.

Так, в начале декабря прошлого года США заявили, что не направят официальных представителей на Олимпийские игры, однако американские спортсмены получат стопроцентную поддержку из дома. Причиной принятия такой меры стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в отношении мусульман-уйгуров, западные страны обвиняют в их организации Пекин.

К дипломатическому бойкоту в конце декабря присоединилась Япония, вице-президент Европарламента Никола Бир призвала к ”тотальному бойкоту” Игр.

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