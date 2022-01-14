Украинская красавица-гимнастка рассказала о своей зависимости

28-летняя спортсменка призналась, что у нее была жесткая тяга к красивой одежде, пафосу, брендам и хвастовству в инстаграме.

"Минутка откровений… Раньше, когда я прилетала в Дубай, не было и пяти минут, чтоб я не фотографировалась.

Я специально набирала вечерние наряды, украшения, и не потому, что мне это было нужно, а для красивой фотографии в инстаграм. И так из года в год.

Сейчас же понимаю, что могу сделать одно фото, и то без макияжа и каблуков. И это максимум, на что я способна. Может быть, это старость? А может, поменялись приоритеты!

С 23−27 я прямо жестко чувствовала тягу к красивой одежде, к пафосу, брендам, указать геометку в самом крутом пляже и ресторане. Мне казалось это настолько важным. Ведь в обществе встречают по одежке… (по крайней мере, я так думала).

И в 28 во мне что-то как щелкнуло! В один момент весь этот мыльный пузырь «казаться в соцсетях крутыми» для меня лопнул. Хвастовство, иначе ведь это не назовешь.

Нет, конечно, я и дальше буду радовать вас красивыми фото))) Но содержание у каждой из них уже будет другое. Для меня инстаграм это уже год не просто лента вычурных картинок, а платформа для развития, вдохновения, мотивации.

Важно давать «правильную пищу» своей аудитории! И я стараюсь это делать", — написала Ризатдинова.