Новая 9-километровая парковая зона в Таллинне: что вы хотели бы в ней увидеть?

”В основе замысла этого парка лежит сохранение природных сообществ. При создании парка мы постараемся минимально вмешиваться в существующую среду. В результате для горожан будут созданы возможности для поездок на велосипеде и прогулок по живописной местности, где будут обустроены места для отдыха и любования завораживающими видами на море. Поэтому наряду с профессионалами мы активно вовлекаем местных жителей, чтобы люди могли поделиться важными идеями и предложить свой взгляд”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Планируемый глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе до моста Палласти по улице Ласнамяэ, и далее — вдоль склонов улицы Валге и Нарвского шоссе до долины реки Пирита. Сердцем глинтового парка станет представляющий культурно-историческую ценность глинт Сухкрумяги, расположенный на улице Мяэ. Еще в древности на местной каменоломне добывали известняк, который использовался для строительства зданий и крепостей. Далее намеченный маршрут протянется вдоль Нарвского шоссе и завершится в долине реки Пирита.

”Многие таллиннцы и другие желающие уже поделились с нами своими мыслями на этот счет и я призываю всех воспользоваться этой возможностью и предложить нам свои идеи. Люди подчеркивают, что важно сохранить сложившуюся природную среду и гарантировать чистоту. Также обращают внимание на освещение и создание безопасных соединений. Эти идеи лягут в основу исходного задания для ландшафтно-архитектурного конкурса”, — сказала городской планировщик центра градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Эва Айтсам.

Предложения принимаются до 22 января 2022 г. Свои идеи можно предлагать через форму обратной связи или отправив их по обычной почте в Управу района Ласнамяэ (адрес: Lasnamäe linnaosavalitsus, Pallasti 54, Tallinn 11413).