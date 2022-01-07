Пять фактов, которые вы, вероятно, не знали о расследовании Мердока

1. Премьера сериала по произведениям Морин Дженнингс состоялась 20 января 2008 года на канадском канале Citytv. Перед премьерой вышли три телевизионных фильма, в которых Мердока сыграл Питер Аутербридж. На настоящий момент снято 15 сезонов и 229 серий сериала, который показывают более чем в 100 странах.

2. Янник Биссон, играющий главную роль, считает, что секрет успеха сериала заключается в разнообразии: в нем есть романтика, интрига, тайна, наука, а также появление время от времени некоторых исторических личностей; но все эти факторы работают на успех только потому, что создатели сериала не воспринимают их слишком серьезно. Несмотря на то, что периодически создатели сериала затрагивают более серьезные вопросы, они всегда снимают напряжение, прописывая в сценарии сцены, позволяющие зрителю расслабиться.

3. Биссон очень не любит менять свой гардероб. Для каждого сезона он находит что-то, что ему действительно нравится — даже если это всего лишь пара брюк — и раз за разом надевает их. Да, и еще он любит носить свою ”униформу” дома: это сводит с ума его семью, так что она без особого успеха постоянно пытается обновить его гардероб.

4. Хелен Джой, играющая доктора Джулию Огден, занята в сериале ”Расследование Мердока” большую часть времени: она снималась в более чем 200 сериях, а потому слишком занята для других ролей; при этом она интересуется не только актерской работой. Джой — она маклер по недвижимости, причем не только на бумаге: в настоящее время она занимается продажей ряда объектов недвижимости, что приносит ей немалый доход.

5. Биссон не очень любит кино и смотрит мало сериалов, зато ему нравится кататься на лыжах и на велосипеде, а еще он настоящий мастер на все руки: дома он чинит все, кроме того, он отремонтировал дома членов своей семьи.



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