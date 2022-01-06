Девушка дня. Одна из самых красивых спортсменок России встречается с игроком "Спартака"

Судя по странице в Instagram девушки, Варвара в последнее время часто посещает матчи ”Спартака” и активно болеет за клуб. Однако афишировать свои романтические отношения с хоккеистом решилась совсем недавно.

Так, совместная фотография двадцатилетних спортсменов появилась в Instagram-аккаунте Варвары 1 января 2022 года. Подписчики за ребят порадовались и восхитились их парой. А некоторые даже отметили, как повезло Александру с возлюбленной. "Паренек сорвал джекпот!" — написал один из комментаторов под фотографией.

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