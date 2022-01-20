Как себя вести при встрече с медведем? Опыт фотографа-натуралиста

В Эстонии обитает 65 видов млекопитающих. Бо́льшую часть из них составляют грызуны и рукокрылые. Но, пожалуй, самые таинственные животные в нашей природе — это те, увидеть которых в природе случается редко. Что и говорить, встреча с медведем, волком или рысью выпадает не каждый день.

В поле зрения — медведь



Опыт Ремо Сависаара говорит о том, что встреча с бурым медведем, например, обычно происходит совершенно неожиданно.

”Один из сезонов я работал в лесничестве Алутагузе. Встречи происходили обычно случайно, зверя я специально не приманивал. И тогда на моем счету было одиннадцать встреч с медведями, и только в одном случае я находился в автомобиле. К слову сказать, машина — безопасное место, из которого вполне можно наблюдать за медведем.

Как фотограф я всегда стараюсь по максимуму извлечь пользу из такой встречи с животным: оцениваю природную среду, освещение, направление ветра, прикидываю, получится ли сделать хорошие снимки, удастся ли незаметно и безопасно приблизиться к зверю, и только после этого начинаю осторожно двигаться в его направлении. В первую очередь всегда нужно помнить о собственной безопасности и контролировать ситуацию.

Во-вторых, надо оставаться как можно более незаметным, чтобы не беспокоить его своим приближением. У медведей хороший слух и обоняние, зрение развито в меньшей степени. Приближаясь к зверю, я оцениваю прежде всего расстояние, с которого можно сделать снимок, используя оптику.

Как-то мы весной с приятелем наблюдали за медведицей с медвежатами. Освещения, чтобы сфотографировать их, было недостаточно. До медведицы было примерно 600 метров, это слишком далеко, с такого расстояния снимки не получатся, пришлось подбираться ближе! Медведица вместе с медвежатами кормилась сочной травой, время от времени поглядывая вокруг. Когда до зверей оставалось примерно 60 метров, я уже смог настроить оптику. Заветный момент для съемки настал, когда медведица вновь подняла голову, чтобы оценить обстановку”.

Стоит ли бояться медведя?