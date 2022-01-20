Как себя вести при встрече с медведем? Опыт фотографа-натуралиста(1)
В Эстонии обитает 65 видов млекопитающих. Бо́льшую часть из них составляют грызуны и рукокрылые. Но, пожалуй, самые таинственные животные в нашей природе — это те, увидеть которых в природе случается редко. Что и говорить, встреча с медведем, волком или рысью выпадает не каждый день.
В поле зрения — медведь
Опыт Ремо Сависаара говорит о том, что встреча с бурым медведем, например, обычно происходит совершенно неожиданно.
”Один из сезонов я работал в лесничестве Алутагузе. Встречи происходили обычно случайно, зверя я специально не приманивал. И тогда на моем счету было одиннадцать встреч с медведями, и только в одном случае я находился в автомобиле. К слову сказать, машина — безопасное место, из которого вполне можно наблюдать за медведем.
Как фотограф я всегда стараюсь по максимуму извлечь пользу из такой встречи с животным: оцениваю природную среду, освещение, направление ветра, прикидываю, получится ли сделать хорошие снимки, удастся ли незаметно и безопасно приблизиться к зверю, и только после этого начинаю осторожно двигаться в его направлении. В первую очередь всегда нужно помнить о собственной безопасности и контролировать ситуацию.
Во-вторых, надо оставаться как можно более незаметным, чтобы не беспокоить его своим приближением. У медведей хороший слух и обоняние, зрение развито в меньшей степени. Приближаясь к зверю, я оцениваю прежде всего расстояние, с которого можно сделать снимок, используя оптику.
Как-то мы весной с приятелем наблюдали за медведицей с медвежатами. Освещения, чтобы сфотографировать их, было недостаточно. До медведицы было примерно 600 метров, это слишком далеко, с такого расстояния снимки не получатся, пришлось подбираться ближе! Медведица вместе с медвежатами кормилась сочной травой, время от времени поглядывая вокруг. Когда до зверей оставалось примерно 60 метров, я уже смог настроить оптику. Заветный момент для съемки настал, когда медведица вновь подняла голову, чтобы оценить обстановку”.
Стоит ли бояться медведя?
Обычно, встретившись с медведем, люди пугаются. Происходит по незнанию, из-за ложной информации, из-за того, что наслушались страшилок. Страх проходит, если тебе известны повадки зверя и ты обладаешь определенным опытом. Однако в любом случае нужно быть осторожным. Ремо Сависаар советует, что если вы увидели медведя, находясь от него на безопасном расстоянии, более 30 метров, то просто наслаждайтесь моментом.
Медведи боятся людей. Как правило, косолапый сам уходит, стоит ему увидеть человека или учуять его запах. Но если медведь находится от вас на расстоянии ближе 30 метров, негромко скажите что-нибудь вслух: чаще всего этого бывает достаточно, чтобы медведь удалился. Но ни в коем случае нельзя пугать медведя или убегать от него, тогда поведение зверя может быть непредсказуемым.
С фотографиями Ремо Сависаара можно ознакомиться на pildiblog by Remo Savisaar
Публикуется в сокращении с согласия автора. Полный текст статьи читайте в журнале ”Горизонты Эстонии 2021”
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