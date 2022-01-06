"Металлург" с трудом сумел вылететь из Казахстана на фоне протестов в стране

Отмечается, что с магнитогорцами всё в порядке. Они провели несколько часов в самолете, ожидая вылета.

В самом матче магнитогорцы уступили хозяевам площадки со счетом 2:3. На шайбы Чибисова и Лайпсика " Барыс " ответил голами Морроу, Юрчо и Старченко.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.