СМИ сообщили об отзыве более 800 тысяч автомобилей Mercedes по всему миру

Издание опубликовало письмо, которое было разослано клиентам в декабре. Из него следует, что в насосе охлаждающей жидкости может быть потенциальная неисправность. При определенном стечении обстоятельств в отдельных случаях ”нельзя полностью исключать возгорания”, говорится в тексте.

При этом, как пишет Bild, основная проблема заключается в том, что владельцы соответствующих автомобилей пока не могут назначить дату техосмотра из-за недостатка запчастей, который вызван пандемией коронавируса.

По информации издания, массовый отзыв затронет дизельные модели GLC, GLE, GLS, а также классы С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.

В марте прошлого года Mercedes уже отзывал более 264 тыс. автомобилей из-за дефекта, который мог привести к воспламенению машины. В пресс-службе немецкой компании уточняли, что в речь шла об автомобилях моделей C и GLC, произведенных в период с 2016 по 2020 год, в том числе более 120 тыс. машин в самой ФРГ.

В третьем квартале 2021 года прибыль немецкого автопроизводителя Daimler AG (включает подразделение Mercedes-Benz) выросла на 18%, до €2,6 млрд. При этом число проданных за квартал пассажирских и коммерческих автомобилей снизилось на 25%, до 577,8 тыс.