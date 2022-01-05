Управа района Ласнамяэ напоминает: выходить на лед строго запрещено

”К сожалению, мы знаем, что находятся люди, которые выходят на лед и в парке Тондираба, и даже рыбаки, которые рыбачат на озере Паэ. Все же не стоит рисковать здоровьем и жизнью, и поэтому напоминаем, что выход на лед на водоемах Ласнамяэ категорически запрещен. Также обращаю внимание, что полиция может назначить штраф за это нарушение”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

С минусовыми температурами в Ласнамяэ лед появился прежде всего на водоемах в парке Тондираба, которые хоть и не отличаются большой глубиной, но все равно опасны. Особо опасны гораздо более глубокое озеро Паэ и река Пирита с быстрым течением, выход на лед которых также категорически запрещен.

С начала зимы на берегу озера Паэ установлен большой плакат, который напоминает горожанам об опасности выхода на лед. Если вы заметили на льду нуждающихся в помощи людей, то следует незамедлительно позвонить по номеру 112. За нарушением общественного порядка также следит Департамент муниципальной полиции, с которым можно связаться по телефону 14410.