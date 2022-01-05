Донорство органов: Подарок, который может спасти жизнь

одкаст будет посвящен донорству органов. В гостях врач из отделения интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы Клавдия Либман, и Сергей, который прошол трансплантацию и готов поделиться своей историей. Вместе мы обсудим что значит донорство и пересадка? Как это влияет на дальнейшую жизнь? О мифах и о многом другом.

Трансплантация органов это такая сфера в медицине, в которой все зависит не только от умения врачей. Очень много зависит и от людей готовых спасти человеческую жизнь, отдавая что-то в чем у них нет больше необходимости. Донорство органов и тканей после смерти головного мозга – это благодеяние, которое поможет улучшить качество жизни многих, нуждающихся в помощи.

В Эстонии мало говорят о донорстве органов, поэтому это тема вызывает различные вопросы и предубеждения среди людей. Недостаток осведомленности также играет роль в составлении волеизъявления, поскольку только 2,5% населения Эстонии подписал волеизъявления. Само слово «воля» является источником путаницы среди людей, и считается, что оно может выражать только их согласие.

Самые распространенные мифы о донорстве органов.

Быть донором органов означает, что мои органы могут быть востребованы в любое время.

Если врачи узнают, что я составил волеизъявление, тогда они перестанут заниматься моим лечением.

Можно ли спасти человека после постановки диагноза «смерть мозга»?

Мои органы пригодны для пересадки всем нуждающимся.

Если я не хочу пожертвовать свои органы, тогда я не обязан подписывать волеизъявление.

При донорстве органов и тканей мои близкие получат деньги.

На трансплантацию органов длинные очереди.

Родственники донора органов должны отказаться от похорон в открытом гробу.



Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья.

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