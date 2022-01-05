Правительство Казахстана ушло в отставку, в трех регионах страны ввели чрезвычайное положение. Но протесты продолжаются

Он возложил вину за рост цен на топливо, вызвавший протесты, на министерство энергетики и национальные нефтегазовые компании, и поручил генеральной прокуратуре и антимонопольному ведомству провести расследование возможного ценового сговора. Также президент поручил ввести государственное регулирование цен на топливо на 180 дней, а внедрение программы электронной торговли топливом — отложить на год. Кроме того, Токаев приказал ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения.

В Алматы всю ночь продолжались столкновения протестующих с полицией. Участники акций жгли машины, а полицейские применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным МВД Казахстана на утро 5 января, всего в ходе протестов травмы получили почти 100 сотрудников полиции, задержано больше 200 человек. В нескольких городах — Алматы, Шимкенте, Таразе — протестующие пытались взять штурмом акиматы (здания районной администрации).

В трех регионах — городе Алматы, Алматинской и Мангыстауской областях — введено чрезвычайное положение. Согласно президентскому указу, режим будет действовать по 19 января и включает в себя комендантский час с 11 вечера, ограничение на въезд в регионы и передвижение внутри них, запрет на массовые мероприятия и забастовки, а также изъятие оружия и боеприпасов у населения.

Утром 5 января протесты во всей стране продолжились. В Актобе несколько тысяч человек штурмовали местный акимат, а ОМОН не стал им противодействовать. В Алматы, несмотря на режим ЧС, на улицах города находятся многотысячные группы протестующих. Силовики пытаются разгонять их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями — в результате обстрела ими пострадали в том числе журналисты местных СМИ.