Президент Макрон пригрозил сильно усложнить жизнь невакцинированным французам

Однако политические оппоненты Макрона заявили, что подобные угрозы и некоторые обороты, которые он допустил в интервью, не к лицу президенту страны.

Оппозиционные депутаты, тем временем, объединились против правительства и не дали принять во вторник в парламенте закон о ковидных пропусках.

Дебаты в парламенте вокруг этого законопроекта, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер и были приостановлены уже после полуночи.

Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.

В своем интервью газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам и участию в публичной жизни.

"Я не отправлю их в тюрьму, — сказал он, — поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе. Вы не сможете пойти в театр. Не сможете сходить в кино".

Слова Макрона о том, что он "достанет" невакцинированных, были восприняты как неподобающий слэнг и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков.

"Никакая экстренная ситуация сфере здравоохранения не оправдывает таких выражений, — сказал Бруно Ритейло, лидер правых республиканцев в Сенате, которого цитирует AFP. — Эммануэль Макрон говорит, что научился любить французов, но кажется, что он особенно любит их ненавидеть".

"Президент не должен так говорить… Эммануэль Макрон не достоин этой должности", — вторит ему лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Уровень вакцинации во Франции — один из самых высоких в Европе: более 90% взрослого населения страны получило две дозы вакцины.

Последние месяцы во Франции для посещения многих общественных мест требовали справку о вакцинации или негативный тест на ковид.