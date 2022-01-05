SKY Радио начало вещание в Тарту
"У SKY Радио энергичная и позитивная аудитория, и мы знаем, что во всех регионах страны много амбициозных, стильных, модных людей, с которыми мы хотим быть вместе. Развиваться вместе, делиться с ними опытом, трендами, новостями и хитами. SKY Радио — музыкально-развлекательная радиостанция. Наш формат адресован людям в возрасте 25-45 лет — тем, кто говорит или понимает по-русски, но это совершенно не значит, что остальным будет неинтересно нас слушать. Мы знаем, что SKY Радио очень давно ждали в Тарту. Мы с нетерпением ждём встречи и с теми, кто дождался, и с теми, кто ещё только узнает и полюбит SKY Радио," — сказала программный директор русскоязычного вещания SKY Media Наталья Шустрова.
SKY Радио — русскоязычная коммерческая радиостанция Эстонии, которую слушают более 74 000 человек в неделю*.
SKY Радио в твоём городе:
Тарту 107.2 FM
Таллинн 98.4 FM
Нарва 107.9 FM
Кохтла-Ярве 102.1 FM
*Kantar Emor, Meediauuringud, Radio Index — Эстония, возраст 12-74, апрель 2021-сентябрь 2021, Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч).