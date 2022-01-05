SKY Радио начало вещание в Тарту

"У SKY Радио энергичная и позитивная аудитория, и мы знаем, что во всех регионах страны много амбициозных, стильных, модных людей, с которыми мы хотим быть вместе. Развиваться вместе, делиться с ними опытом, трендами, новостями и хитами. SKY Радио — музыкально-развлекательная радиостанция. Наш формат адресован людям в возрасте 25-45 лет — тем, кто говорит или понимает по-русски, но это совершенно не значит, что остальным будет неинтересно нас слушать. Мы знаем, что SKY Радио очень давно ждали в Тарту. Мы с нетерпением ждём встречи и с теми, кто дождался, и с теми, кто ещё только узнает и полюбит SKY Радио," — сказала программный директор русскоязычного вещания SKY Media Наталья Шустрова.