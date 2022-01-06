Футбольный клуб "Таммека" взял пример с "Калью" и тоже назначил тренера из Португалии
Футбольный клуб из Тарту "Таммека" опубликовала на своей странице в Facebook, что они рады представить нового главного тренера для первой команды Мигеля Сантуша из Португалии, с которым они подписали двухлетний контракт.
37-летний Сантуш, имеющий лицензию UEFA Pro, в последние годы тренировал португальские клубы "Брагу", "Жил Висенте" и "ФК Амареш".
Кристьян Тийрик, генеральный директор футбольной школы "Таммека" сказал: "Среди кандидатов на роль главного тренера "Таммики" было шесть претендентов, в результате чего выбор пал на Мигеля Сантуша. Он уважаемый тренер в Португалии, который в беседах показал, что его видение современного футбола и развития молодых игроков похоже на философию "Таммеки". Уверен, что новый главный тренер поможет игрокам команды "Таммека" сделать следующий шаг в своем развитии и выйти на новый уровень".