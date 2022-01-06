Нападающий футбольной сборной Эстонии перешел в чемпионат Тайланда

Последние полтора года Аниер играл за городскую команду Пайде. Присоединившись к ним в августе 2020 года, он забил несколько решающих голов, которые помогли клубу добиться лучшего результата в своей истории — серебряной медали. В 2021 году помог "Пайде" завоевать бронзовые медали. Контракт Аниер с "Пайде" закончился, и он стал свободным агентом.

В Азии Аниер играл в 2019 году за клуб из Южной Кореи "Сувон", где забил 4 гола в 21 игре.





"Муангтонг Юнайтед" на данный момент занимает шестое место и является четырехкратным чемпионом Таиланда. Клуб находится в Бангкоке, столице "Муангтонг Юнайтед" на данный момент занимает шестое место и является четырехкратным чемпионом Таиланда. Клуб находится в Бангкоке, столице Королевства Таиланд . Клуб из Паккрета, района провинции Нонтхабури, Большой Бангкок.

Тайская премьер-лига занимает четвертое место в рейтинге Восточной Азии, уступая чемпионатам Южной Кореи, Японии и Китая в рейтинге Азиатской футбольной ассоциации (AFC) (все арабские страны относятся к зоне Западной Азии и проводят свои чемпионаты отдельно).