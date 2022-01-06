"Нымме Калью" возглавил португальский специалист

Кардозо начал работать помощником тренера в "Маритиму" в 2012 году, в 2013 году стал главным тренером ангольского клуба, с 2014 по 2017 года руководил молодежной сборной Анголы до 20 лет, с 2017 по 2018 года работал ассистентом тренера клуба "АЕЛ" на Кипре. Потом стал помошником тренера топ-клуба из Кипра "АПОЭЛ", с которым выиграл чемпионат в 2018 году.

Затем Кардозо вернулся на родину, где работал помощником тренера в клубе "Эшторил-Прая", а последние два года работал главным тренером в португальском клубе "Louletano D.C." (серия D). Кардозо в настоящее время имеет лицензию УЕФА класса А и ожидает курсов UEFA PRO.

"Для меня большая честь представлять футбольный клуб "Нымме Калью", быть частью семьи клуба и вместе творить историю. "Калью" — известный в Европе клуб с амбициями, завоеванными титулами и большим упорством, чтобы стремиться к вершине", Об этом Кардозо сообщил на странице "Нымме Калью2 в Facebook.

"Я благодарен за оказанное мне доверие, и я верю, что наша команда будет упорно работать, чтобы показывать хороший футбол, выигрывать титулы и радовать болельщиков", — добавил новый главный тренер.

"Эдди — современный тренер с опытом, молодой и амбициозный. Он уже бывал в Эстонии, когда в 2019 году в качестве помощника тренера кипрской команды "АПОЭЛ" обыграл "Флору" 5:2 в отборочном этапе Лиги Европы УЕФА", — прокомментировал спортивный директор "Нымме Калью" Арго Арбейтер.

"Я верю, что у Эдди есть энтузиазм, знания и видение, чтобы добиться успеха, он хороший учитель и отличный коммуникатор. Мы с нетерпением ждем подготовки к новому сезону", — добавил Арбайтер.



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