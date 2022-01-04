Чеченский вопрос: Путин платит дань Кадырову как ханам Золотой Орды(2)
Чеченцы и ингуши — народы близкие и родственные, однако недавние события продемонстрировали радикальный политический контраст между ними. Точнее, не столько между народами, сколько между их республиками, которые существуют в составе нынешней России.
В конце декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину следует присоединить к России. Этот деятель давно известен своими скандальными заявлениями, и на них можно было бы не обращать особого внимания, если не текущая ситуация, связанная с сосредоточением российских войск у украинской границы.
Кадыров явно играет роль пропагандистского рупора самых радикально-имперских сил в российской власти. Это кардинальное противоречие с той Чечней, которую мы знали в 1990-е годы. Тогда эта республика добивалась независимости от России, но сегодня эта история забыта и запрещена. Путин решил чеченскую проблему путем гигантских, многомиллиардных дотаций, которые получает кадыровский режим. Ни один другой регион в нынешней России не имеет такого кремлевского финансирования, наоборот — например, из Сибири Москва активно выкачивает ресурсы.
Ситуацию с Чечней некоторые оппозиционные авторы уже напрямую сравнивают с давней историей, когда русские платили дань ханам Золотой Орды. Таким парадоксом обернулось кремлевское завоевание Чечни в путинскую эпоху — теперь Москва вынуждена содержать нового чеченского ”хана”. И если этот поток дотаций прервется — в Чечне могут вновь победить сторонники независимости.
Так что Кремль предпочитает пусть и дорого, но покупать лояльность кадыровского режима, чем столкнуться с какими-то политическими изменениями в этой республике. К тому же, на любых выборах Кадыров обеспечивает нереальные 99% голосов за Путина и партию ”Единая Россия”.
Ситуация в соседней Ингушетии выглядит кардинально противоположной. Ингуши, в отличие от чеченцев, не добивались независимости от России — скорее, в 1990-е годы они были сторонниками договорной федерации. Однако при Путине Кремль окончательно отказался от договорных отношений и стал решать все вопросы методом ”вертикали власти”, которая игнорирует точку зрения жителей регионов.
Так, в 2018 году Рамзан Кадыров и кремлевский назначенец в Ингушетии Юнус-Бек Евкуров кулуарно договорились между собой об изменении границы между двумя республиками. Согласно этому плану, к Чечне отходили многие ингушские земли. Для жителей Ингушетии это выглядело весьма болезненным, поскольку по территории эта республика и так является самой маленькой в России.
В Ингушетии начались массовые протесты, причем совершенно мирные — никто из граждан не применял никакого оружия. Однако лидеры протестов, в том числе старики и женщины, были осуждены и недавно, в декабре 2021 года приговорены к гигантским
срокам тюремного заключения — от 7 до 9 лет. По расхожему в нынешней России обвинению в ”экстремизме”, который можно трактовать как угодно.
Этот судебный произвол наверняка приведет не к затуханию протестов, но напротив — может вызвать их радикализацию. Деятели ингушского движения могут задуматься о смысле дальнейшего пребывания их республики в составе России, режим которой перешел к жестоким политическим репрессиям. И возможен такой парадокс, что подавлять это движение будет имперски настроенный чеченский ”хан”.