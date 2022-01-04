Чеченский вопрос: Путин платит дань Кадырову как ханам Золотой Орды

В конце декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину следует присоединить к России. Этот деятель давно известен своими скандальными заявлениями, и на них можно было бы не обращать особого внимания, если не текущая ситуация, связанная с сосредоточением российских войск у украинской границы.

Кадыров явно играет роль пропагандистского рупора самых радикально-имперских сил в российской власти. Это кардинальное противоречие с той Чечней, которую мы знали в 1990-е годы. Тогда эта республика добивалась независимости от России, но сегодня эта история забыта и запрещена. Путин решил чеченскую проблему путем гигантских, многомиллиардных дотаций, которые получает кадыровский режим. Ни один другой регион в нынешней России не имеет такого кремлевского финансирования, наоборот — например, из Сибири Москва активно выкачивает ресурсы.

Ситуацию с Чечней некоторые оппозиционные авторы уже напрямую сравнивают с давней историей, когда русские платили дань ханам Золотой Орды. Таким парадоксом обернулось кремлевское завоевание Чечни в путинскую эпоху — теперь Москва вынуждена содержать нового чеченского ”хана”. И если этот поток дотаций прервется — в Чечне могут вновь победить сторонники независимости.

Так что Кремль предпочитает пусть и дорого, но покупать лояльность кадыровского режима, чем столкнуться с какими-то политическими изменениями в этой республике. К тому же, на любых выборах Кадыров обеспечивает нереальные 99% голосов за Путина и партию ”Единая Россия”.

Ситуация в соседней Ингушетии выглядит кардинально противоположной. Ингуши, в отличие от чеченцев, не добивались независимости от России — скорее, в 1990-е годы они были сторонниками договорной федерации. Однако при Путине Кремль окончательно отказался от договорных отношений и стал решать все вопросы методом ”вертикали власти”, которая игнорирует точку зрения жителей регионов.