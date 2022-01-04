Назван самый продаваемый автомобиль прошлого года(1)
По данным Департамента шоссейных дорог, в 2021 году было продано 22 609 новых легковых автомобилей, что на 3330 единиц больше, чем годом ранее. Увеличение продаж было поддержано экономическим ростом. Toyota занимает первое место среди автомобильных брендов, за ней следуют Škoda и Volkswagen.
По словам Таави Лепика, генерального директора Toyota Elke Grupp, несмотря на год пандемии, продажи автомобилей выросли, это в основном было связано с улучшением финансового состояния потребителей и повышением уверенности в завтрашнем дне.
„В 2021 году экономический рост был сильным, и поэтому спрос на новые автомобили был высоким. Показатели продаж были бы еще выше, если бы не было перебоев в поставках новых автомобилей из-за кризиса микросхем,”- сказал Лепик, добавив, что этот год обещает стать еще одним годом роста, поскольку влияние кризиса микросхем значительно уменьшается. „Заводы Toyota восстанавливают полную производственную мощность, а это улучшит условия поставки и доступность новых автомобилей,”- отметил Лепик.
Однако в ближайшие годы Лепик не видит возврата к временам, которые были до кризиса микросхем, и считает, что у более успешных автодилеров вряд ли больше будет складских автомобилей и продажи автомобилей будут по-прежнему основываться на заказах. Ожидается, что доля как гибридных, так и электрических автомобилей в общем объеме продаж увеличится у всех производителей автомобилей, поскольку в этом году на рынок поступит ряд новых гибридных и электрических автомобилей.
По данным Департамента шоссейных дорог, всего в 2021 году было продано 22 609 новых легковых автомобилей, что на 3330 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota пришлось около 17% всех новых легковых автомобилей. Самыми популярными автомобилями были Toyota (3852), Škoda (3156) и Volkswagen (1959). В прошлом году в категории N1 было продано 4184 автомобиля, среди которых Renault (721), Citroën (716), Toyota (710) и Peugeot (628).