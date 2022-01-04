Назван самый продаваемый автомобиль прошлого года

По словам Таави Лепика, генерального директора Toyota Elke Grupp, несмотря на год пандемии, продажи автомобилей выросли, это в основном было связано с улучшением финансового состояния потребителей и повышением уверенности в завтрашнем дне.

„В 2021 году экономический рост был сильным, и поэтому спрос на новые автомобили был высоким. Показатели продаж были бы еще выше, если бы не было перебоев в поставках новых автомобилей из-за кризиса микросхем,”- сказал Лепик, добавив, что этот год обещает стать еще одним годом роста, поскольку влияние кризиса микросхем значительно уменьшается. „Заводы Toyota восстанавливают полную производственную мощность, а это улучшит условия поставки и доступность новых автомобилей,”- отметил Лепик.

Однако в ближайшие годы Лепик не видит возврата к временам, которые были до кризиса микросхем, и считает, что у более успешных автодилеров вряд ли больше будет складских автомобилей и продажи автомобилей будут по-прежнему основываться на заказах. Ожидается, что доля как гибридных, так и электрических автомобилей в общем объеме продаж увеличится у всех производителей автомобилей, поскольку в этом году на рынок поступит ряд новых гибридных и электрических автомобилей.

По данным Департамента шоссейных дорог, всего в 2021 году было продано 22 609 новых легковых автомобилей, что на 3330 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota пришлось около 17% всех новых легковых автомобилей. Самыми популярными автомобилями были Toyota (3852), Škoda (3156) и Volkswagen (1959). В прошлом году в категории N1 было продано 4184 автомобиля, среди которых Renault (721), Citroën (716), Toyota (710) и Peugeot (628).