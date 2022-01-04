Для таллиннских ветеранов Второй мировой войны за неделю собрано 1600 евро. Их осталось всего 169 человек

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной этого года. Тогда ветеранам собрали 8339 евро и 60 центов. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.

На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны осталось 169 человек, из которых 126 человек — ветераны войны и 43 человека — труженики тыла. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Не выходят из дома по состоянию здоровья 103 человека.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.