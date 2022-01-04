Для таллиннских ветеранов Второй мировой войны за неделю собрано 1600 евро. Их осталось всего 169 человек(11)
28 декабря началась традиционная зимняя благотворительная акция в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. С 28 декабря по 3 января на счет организации поступило 1600 евро. Окончательные итоги акции будут подведены 11 января 2022 года. На сайте veteraan.ee опубликован список и других эстонских ветеранских организаций, нуждающихся в поддержке.
Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.
Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной этого года. Тогда ветеранам собрали 8339 евро и 60 центов. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.
На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны осталось 169 человек, из которых 126 человек — ветераны войны и 43 человека — труженики тыла. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Не выходят из дома по состоянию здоровья 103 человека.
С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающими ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. NB! Отчет о поступивших другим организациям средствах не будет вывешен на сайте www.veteraan.ee. По всем вопросам, связанным с перечислением пожертвований в другие организации, просим обращаться напрямую к организаторами по указанным номерам.
Желающие предложить Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.