Samsung вывел на рынок смартфоны Galaxy S21 FE 5G

”Интерес к прошлой модели FE — Galaxy S20 FE — был очень велик, и этот телефон быстро стал одним из наиболее популярных устройств в нашем ассортименте. Цель нового S21 FE такая же — это телефон, созданный для настоящих фанатов Samsung. Отсюда и название FE, то есть Fan Edition. Устройство обладает основной функциональностью флагманских смартфонов Samsung серии S, но при этом более доступно по цене”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Телефон схож по дизайну с устройствами серии S21, представленными в 2021 году. Задние камеры устройства расположены в левом углу телефона. Сам корпус телефона имеет толщину 7,9 мм и доступен в четырех цветах — оливковом, лавандовом, белом и графитовом.

На передней стороне телефона находится 6,4-дюймовый экран FHD+ Dynamic AMOLED 2X, имеющий характерную для флагманов Samsung частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц (touch sampling rate).

На задней стороне устройства расположены три камеры. Основная камера на 12 МП, широкоугольная камера на 12 МП и телеобъектив на 8 МП. Для селфи на передней стороне установлена ​​фронтальная камера на 32 МП. ”Мы добавили инновационную функцию двойной записи в систему камеры телефона, которая позволяет записывать видео с передней и задней камер одновременно. Это хорошее решение, например, для создателей контента для социальных сетей, которые могут одновременно снимать объект и записывать собственную реакцию”, — добавил Аасма.

Внутри Galaxy S21 FE находится восьмиядерный процессор Samsung 5 нм, который также используется в смартфонах серии S21. Аккумулятор телефона емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку Samsung до 25 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор на 50% всего за полчаса. Пользователи могут выбирать между моделями с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Телефон может хранить до 256 ГБ данных.

Программное обеспечение включает новейшую операционную систему Android 12 и пользовательский интерфейс Samsung One UI 4.0.

Новый Galaxy S21 FE 5G поступит в продажу в Эстонии с сегодняшнего дня.