Похудей, потому что ты толстый: таллиннская школьница рассуждает о буллинге
Таллиннская школьница Екатерина продолжает вести свой блог на RusDelfi о жизни подростков в Эстонии, их взглядах и проблемах. Сегодня девушка поднимает в своем тексте проблему буллинга.
Все подростки разные, и это может способствовать недопониманию в классе.Есть ребята, которые считают себя лучше других, тем самым стараются специально задеть и обидеть остальных. Но куда бежать от этой травли и как не замкнуться в себе?
Большинство людей сталкивались с унижениями со стороны ровесников в подростковом возрасте. Существует очень много разновидностей травли, и все они крайне негативно могут сказаться на жизни только формирующейся личности.
Травля — это запугивание, агрессия и издевательства по отношению к другому человеку. Чаще всего буллинг становится коллективным, особенно в школе. Причем это как правило не зависит от возраста.
Виды травли
- Психологическая
- Физическая
А в последнее время на просторах интернета появилось новое слово — ”кибербуллинг”.
Что это такое?
Каждый день люди выкладывают в интернет свою личную жизнь и рутину. Для всех это стало самым обычным делом. В социальных сетях есть огромное количество способов остаться ”незамеченным”, то есть написать не самые приятные слова анонимно.
Люди, которые наблюдают за жизнью других людей, обычно предпочитают фейковые аккаунты. Им необязательно знать вас вживую, обидчики могут выплескивать свой негатив на любого, кто попадется им на глаза.
Одни люди воспримут обидные слова как пустой звук и заблокируют недоброжелателя, а другие люди воспримут близко к сердцу.
Физический буллинг
Такой вид запугивания, к сожалению, был и будет всегда, от него никто не застрахован. Обычно такой вид издевательства характерен для детей начальной школы, а подвергаются этому те, кто слабее и не может дать отпор. Чаще всего это драки, порча вещей.
Вербальный буллинг
Слова, которые сопровождаются оскорблениями, насмешками, угрозами. Почему же мы слышим недоброжелательные комментарии в свой адрес?
В социальных сетях формируются стандарты красоты, которые чаще всего не являются реальностью. Каждый день мода двигается дальше, за которой просто нереально уследить.
Из-за этого мы можем услышать обидные слова по поводу внешнего вида, особенностях своего тела, увлечений, интересов. Важно помнить, что каждый человек индивидуален и имеет право таким оставаться. И если вы видите примеры такого буллинга — не становитесь невольным соучастником, соглашаясь с резкими словами в чей-то адрес.
Бойкот
Травля может быть молчаливой? Безусловно. При этом жертва полностью игнорируется остальными членами коллектива. Во время бойкота ребенок ощущает на себе презрительные взгляды, а за спиной слышатся шушуканья и нашептывания. Дети, которые подвергаются "вымалчиванию" в коллективе, могут сильно замкнуться в себе, что станет большой проблемой в будущем.
Если вы столкнулись с травлей в свой адрес — не оставайтесь наедине с собой, обсудите проблему с близким человеком, который сможет вам помочь.
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