Представители России, ФРГ и Франции проведут в Москве встречу по Украине

Как сообщило в понедельник, 3 января, агентство ТАСС со ссылкой на администрацию президента РФ, во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

Об участии Украины во встрече, которая пройдет по приглашению России, ничего неизвестно. Также как и о повестке дня переговоров.

"Нормандский формат" — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием России, Украины, ФРГ и Франции — существует с июня 2014 года. Основой урегулирования считаются минские соглашения и согласованный к ним в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению. Последняя встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств, в которой участвовали Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель, прошла в конце 2019 года в Париже.

Боррель посетит линию разграничения в Донбассе

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. "Визит главы европейской дипломатии имеет целью засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны ЕС на фоне агрессивных действий Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

5 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель посетят линию разграничения в Луганской области, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне конфликта. "Это будет первая поездка высокого представителя ЕС в Донбасс с момента начала российской агрессии против Украины", — подчеркнули в МИД Украины.