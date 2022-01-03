Футболист сборной Эстонии вернулся из-за рубежа в "Левадию"

"Я очень рад возможности вернуться в "Левадию". Последний раз я играл за клуб шесть лет назад и искренне рад снова вернуться домой. Надеюсь и верю, что в новом сезоне мы сможем выполнить все поставленные цели и добиться успеха в еврокубках. Хочу помочь команде защитить титул чемпиона Эстонии", — передает слова 28-летнего Артура Пикка пресс-служба "Левадии".

Воспитанник тартуского футбола выступал за "Левадию" с 2012 по 2015 год, а затем отправился покорять Европу. Пикк играл за белорусский БАТЭ (2016-2017), словенский "Ружомберок" (2017-2018), польский "Медзь" (2018-2020), финский КуПС (2020), венгерский "Диошдьёр" (2021) и латвийский РФШ (2021). Двукратный чемпион Эстонии (2013, 2014), чемпион Белоруссии (2016) и Латвии (2021), напоминает rus.err.

За сборную Эстонии Пикк провел 47 матчей и забил один гол.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.