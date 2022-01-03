Служба госбезопасности Латвии: в 2021 году основной угрозой для страны были российские спецслужбы

Снижение интереса китайских спецслужб в основном связано с введенными в стране ограничениями в связи с пандемией Covid-19.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и общественным процессам в Беларуси. Согласно информации в распоряжении VDD, белорусские силовые структуры сыграли свою роль в организации потока нелегальных мигрантов через границу Беларуси с Европейским союзом.

По оценке VDD, угроза со стороны российских спецслужб будет и в этом году будет оставаться на высоком уровне. Интерес китайских спецслужб к Латвии в обозримом будущем может снова вырасти, однако не ожидается, что он достигнет уровня активности российских спецслужб.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат свою работу для укрепления позиций Александра Лукашенко.