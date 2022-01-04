04.01.2022, 19:34
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась во время выступления на чемпионате России
ФОТО: Screenshot YouTube
Успешная российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась перед зрителями во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
25-летняя спортсменка вернула свой эпатажный показательный номер под песню ”Toxic” в исполнении Бритни Спирс.
Видео с эпатажным номером Елизаветы собрало большое количество восторженных комментариев.
Кстати, Елизавету Туктамышеву долгое время называли ”вундеркиндом” — в 12 лет она уже исполняла тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тренировала четверной тулуп.
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