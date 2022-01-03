Ушел из жизни легендарный советский прыгун Виктор Санеев. В 1980-м он сенсационно проиграл эстонцу

Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Грузии.

"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев", - говорится в сообщении.

Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухуми Грузинской ССР. Он завоевывал золотые медали в тройном прыжке на Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах. На Олимпиаде в Москве Санеев был одним из главных фаворитов, однако четвертого золота его лишил эстонец Яак Уудмяэ, показавший 17,35 м, Санеев же завоевал серебряную награду.

По окончании карьеры работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси, а после распада СССР уехал в Австралию, был тренером в Институте Спорта Нового Южного Уэллса.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.