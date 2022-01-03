Девушка дня
03.01.2022, 21:29

Девушка дня. Олимпийская чемпионка Загитова показала, как встречает Новый год без одежды

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ФОТО: Screenshot YouTube

Сегодняшняя гостья блога "Девушка Дня" — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова. Она показала, как встречает Новый год в кругу семьи.

19-летняя спортсменка опубликовала видео, на котором, сидя в кресле, смотрит культовую новогоднюю комедию ”Иван Васильевич меняет профессию”. На снимке также видно, что на фигуристке нет одежды и она замотана в простыню.

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