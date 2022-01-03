Пловчиха-трансгендер побила рекорды США. Соперницы идут в суд

Пловчиха Мэдисон Кеньон подала ходатайство в суд штата вместе с другой спортсменкой, Мэри Кейт Маршалл. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Трансгендер Лия Томас из Университета Пенсильвании побила рекорды США в заплыве на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем, что вызвало много споров об уместности трансгендеров в женском спорте. В заплыве на 1,5 км 22-летняя спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров – на 14.



Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, запрещающим трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. В разговоре с Fox News Кеньон, которая пять раз проигрывала Томас, призвала спортсменок из Пенсильвании высказаться и не позволять никому заставлять их молчать.

«Тот факт, что это все еще происходит, что женщины по-прежнему проигрывают биологическим мужчинам в собственном виде спорта, показывает, почему нам нужно больше спортсменок, чтобы говорить об этом. Скажите NCAA, вашим спортивным директорам и тренерам, что вы хотите честной конкуренции, потому что говорить об этом не так страшно, как кажется, и количество поддержки огромно», – сказала Кеньон.

До перехода в 2019 году Лию звали Уиллом Томасом. Последний раз мужчиной Лия выступала на соревнованиях в ноябре 2019-го. Она прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, и теперь допущена Национальной студенческой спортивной ассоциацией до женских соревнований. Девушка выступит на чемпионате США в марте 2022 года.