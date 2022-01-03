Брексит год спустя. Выиграла или проиграла Британия от выхода из Евросоюза?

Британцы проголосовали за брексит 52% против 48% в июне 2016 года, но потом долго спорили между собой, каким он собственно должен быть: мягким, жестким, полумягким. Дважды сменили премьеров, дважды переизбрали парламент — и наконец в январе 2020 года Борис Джонсон подписал соглашение о разводе с ЕС после 45 лет совместной жизни.

Почти год все оставалось, как было, и переходный период завершился только в новогоднюю ночь — ровно год назад. И то не до конца. Частично отсрочка еще действует, и многие серьезные ограничения в торговле вступят в силу только в этом году.

Помимо поблажек чистоту исторического эксперимента (ни одна страна еще не выходила из ЕС) нарушила эпидемия ковида, локдауны и коронакризис. Да и времени прошло немного — всего год.

Однако первые выводы о том, как брексит сказался на жизни британцев, их доходах и свободах, уже сделаны. Вот они.

Британия столкнулась с дефицитом



После брексита Британия столкнулась с дефицитом самых неожиданных вещей. Из супермаркетов периодически исчезают то минеральная вода, то салат, то сыр. Не хватает стройматериалов и запчастей, а на рынке труда и вовсе швах: ни поваров, ни официантов, ни сезонных рабочих в полях.

Ничего удивительного — Британия покинула единый европейский рынок 1 января 2021 года, и на пути товаров, услуг и рабочей силы возникли барьеры, которых раньше не было. Что подорвало торговлю и экономику, ведь до брексита Великобритания импортировала все это безо всяких ограничений.

Например, половина всего продовольствия в Британии — импорт, а 60% всего импорта до брексита завозилось из Европы. И не хлебом единым: в целом ЕС на момент развода был главным торговым партнером Великобритании, на него приходилось 53% импорта и 44% экспорта.

Вот лишь один пример: топливный кризис. Осенью на британских заправках выстроились очереди, а потом и вовсе пропали и бензин, и дизтопливо. Не хватало водителей, потому что европейцы разъехались после брексита, потеряв право на работу.