Блогеры предположили, почему торговый центр Т1 такой неудачный. Все дело в истории?

Не так давно газеты и новостные порталы пестрели заголовками о том, что аукцион о продаже торгового центра Т1 с третьего раза все же состоялся и центр нашел нового владельца! Поэтому, не отходя от "актуальчика", давайте прогуляемся по Googl картам и архивам и посмотрим, а что же было там раньше.

В тридцатые годы ХХ века в начале Петербургского шоссе (тогда еще улица Раевалла) открылись цеха скотобойни и собственно контора фирмы и ”Эстонский мясоэкспорт”.

В советское время рушить ничего не стали: предприятие национализировали и расширили. С 1944 по 1984 предприятие называлось ”Таллиннский мясной и консервный комбинат”. Здесь успел поработать пару дней Юлин папа. Все что он помнит, это то, что после работы он жутко провонялся запахом сырого мяса.

С 1984 по 1993 завод уже назывался просто Таллиннский мясокомбинат. В 1993 завод приватизировали, а через три года он обанкротился и закрылся.

Заброшенный завод долго будет пугать местных жителей, пока в 2005 году его не снесут. Долгое время тут был пустырь, пока в 2017 не началось строительство ранее упомянутого торгового центра.

В общем не зря говорят, что он на костях построен. Может поэтому он такой неудачливый?

Как думаете, есть ли у него шансы снова преобразиться, заполучить новых арендодателей и вселить жизнь в этот зомби-торговый центр?

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