Почему русскоговорящие в Эстонии не понимают русских из России? После своего переезда в Эстонию я, естественно, познакомилась с местными русскоговорящими жителями. Моим ровесникам сейчас столько же, сколько лет уже не существует СССР. Многие из них родились и всю жизнь прожили в Эстонии, их родители жили ещё при Советском союзе, а сами они ходили в русскоязычные школы. Но в связи со всем известными историческими перипетиями за их жизнь, многие из них на ежедневной основе общаются теперь по-эстонски и по-английски, но всегда радуются возможности поговорить на родном языке.

Чуть-чуть пообщавшись с ними, я поняла, что хоть мы и обмениваемся русскими словами, смысл сообщения от меня иногда ускользает, и вот несколько особенностей речи русскоязычных людей в Эстонии, которые я заметила.

Во-первых, употребление заимствованных слов или калек с них (для справки, лингвистическая калька — это копирование иностранных слов и перенос их в язык заимствования).

”Дигитальный” вместо ”цифровой”, ”банковская контора” вместо ”офис банка”, ”квалитетный” вместо ”качественный”: первое время очень трудно понять, о чем идет речь без контекста, особенно если собеседник не владеет никакими языками кроме русского.

Во-вторых, перенос способов образования слов и предложений с эстонского языка на русский. В России не употребят словосочетания типа ”Восточно-Таллинская Центральная больница” или ”заниматься инфотехнологиями”, хотя и поймут их значение: в эстонском языке способом образования слов является их сложение, и эти конструкции часто переносятся местными таким же образом на русский, но мне как носителю языка они кажутся чересчур громоздкими.