Почему русскоговорящие в Эстонии не понимают русских из России?
Недавно переехавшая из России в Эстонию Ксения в своем блоге на RusDelfi продолжает делиться своим "взглядом со стороны" как на страну, так и на ее жителей. Сегодня девушка подняла вопрос национальной идентичности и пришла к необычному выводу.
Почему русскоговорящие в Эстонии не понимают русских из России? После своего переезда в Эстонию я, естественно, познакомилась с местными русскоговорящими жителями. Моим ровесникам сейчас столько же, сколько лет уже не существует СССР. Многие из них родились и всю жизнь прожили в Эстонии, их родители жили ещё при Советском союзе, а сами они ходили в русскоязычные школы. Но в связи со всем известными историческими перипетиями за их жизнь, многие из них на ежедневной основе общаются теперь по-эстонски и по-английски, но всегда радуются возможности поговорить на родном языке.
Чуть-чуть пообщавшись с ними, я поняла, что хоть мы и обмениваемся русскими словами, смысл сообщения от меня иногда ускользает, и вот несколько особенностей речи русскоязычных людей в Эстонии, которые я заметила.
Во-первых, употребление заимствованных слов или калек с них (для справки, лингвистическая калька — это копирование иностранных слов и перенос их в язык заимствования).
”Дигитальный” вместо ”цифровой”, ”банковская контора” вместо ”офис банка”, ”квалитетный” вместо ”качественный”: первое время очень трудно понять, о чем идет речь без контекста, особенно если собеседник не владеет никакими языками кроме русского.
Во-вторых, перенос способов образования слов и предложений с эстонского языка на русский. В России не употребят словосочетания типа ”Восточно-Таллинская Центральная больница” или ”заниматься инфотехнологиями”, хотя и поймут их значение: в эстонском языке способом образования слов является их сложение, и эти конструкции часто переносятся местными таким же образом на русский, но мне как носителю языка они кажутся чересчур громоздкими.
И если первые два отличия касались особенностей местного языка, то третье — это, конечно же, современные реалии. Есть такая поговорка, что человек остался в своей стране в то время, когда из неё уехал. По рассказам местных русскоязычных жителей, многие из них помнят, как они детьми и их родители смотрели российское телевидение после распада Союза. Со временем российские каналы прекратили свое вещание на территории Эстонии, наши страны разошлись в своих путях развития, в каждой из них случилось множество событий за эти 30 лет. А потому зачастую русскоязычным жителям Эстонии сложно объяснить реалии России без контекста, они не в курсе современных тенденций, не следят за российскими блогерами и, возможно, не поймут ваших шуток без объяснения. Так же, как и наоборот.
Однако у нас всё ещё есть много точек соприкосновения, и прежде всего, общий язык.
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